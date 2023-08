CorSport: Veiga scalpita, era pronto a partire. Attende la chiamata del Napoli per le visite

Gabri Veiga è impaziente di trasferirsi al Napoli, si attende solo di definire provvigioni e diritti d’immagine per formalizzare.

CALCIOMERCATO NAPOLI. C’è impazienza in casa Napoli per l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’operazione era praticamente definita sulla base di 30 milioni più bonus, con il calciatore che non vede l’ora di vestire la maglia azzurra e giocare la Champions League.

Ma all’ultimo momento ci sarebbe stato un intoppo legato alle provvigioni e ai diritti d’immagine, che vanno sistemati prima di formalizzare il trasferimento. Il procuratore di Veiga è al lavoro insieme al Napoli per risolvere gli ultimi dettagli.

Secondo il racconto del Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo ha già preparato le valigie, pronto a partire per l’Italia non appena arriverà la nuova chiamata del club per sostenere le visite mediche. L’operazione è ai dettagli, Veiga attende solo il via libera per diventare un nuovo giocatore del Napoli.

I tifosi azzurri sperano che questo rallentamento sia superato quanto prima, per poter finalmente accogliere uno dei migliori prospetti della Liga che andrà a rinforzare la mediana di mister Garcia.