Calciopoli, le rivelazioni di Cellino a Report: “Io lì per pulire le schifezze, ma in Lega bruciammo tutto”

Anticipazioni Report: Massimo Cellino rivela il dietro le quinte dello scandalo Calciopoli e la distruzione delle prove. Le rivelazioni degli attori principali dell’inchiesta e gli atti giudiziari inediti.

La vicenda di Calciopoli, che ha scosso il mondo del calcio italiano nel 2006, è al centro delle anticipazioni della prossima puntata di Report, nota trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. L’inchiesta condotta dal programma promette di svelare documenti esclusivi e inediti che gettano nuova luce sulle vicende ancora inesplorate. In particolare la trasmissione ha ottenuto il contenuto della famosa chiavetta mostrata da Luciano Moggi in un’assemblea degli azionisti, che contiene ben 170mila intercettazioni, molte delle quali inedite. In questa puntata saranno intervistati alcuni protagonisti di quella vicenda, tra cui Moggi, l’allora presidente della Federcalcio Franco Carraro, il designatore degli arbitri Paolo Bergamo, l’allora presidente della Lega Calcio nel 2006 Massimo Cellino e l’allenatore della Nazionale Campione del Mondo Marcello Lippi.

La prima anticipazione, andata in onda su RadioRadio oggi, ha visto proprio Cellino per protagonista con le sue dichiarazioni: “Cercavo di tenere la baracca in piedi perché stava crollando tutto. Iniziai a pulire tutte le schifezze che c’erano là dentro, non sapevo da dove cominciare. Eravamo in Lega, c’erano 6 o 7 presidenti riuniti, a cercare di organizzare il campionato. Avevo un contenitore con tutti i dossier: chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto… andammo nel piazzale giù di sotto, c’era un bidone di ferro: buttammo tutto dentro e lo facemmo bruciare con la trielina. La Finanza tornò e non trovò niente. E io non c’ero neanche…”.

Le testimonianze e le rivelazioni di questi personaggi ricostruiscono un quadro del tutto inedito su quali furono le forze che si mossero per scardinare il sistema di potere del calcio italiano. La puntata di Report svelerà anche atti giudiziari ancora inediti, che dimostrano le attività di spionaggio condotte da altri club nei confronti della Juventus, oltre che di alcuni arbitri.

Così la Rai ha presentato la puntata: “Report ha ottenuto il contenuto di quella pennetta, il totale delle 170mila intercettazioni, molte rimaste inedite, registrate durante l’inchiesta “offside”, che 17 anni fa diede vita allo scandalo di Calciopoli. Tutti gli arbitri coinvolti, tranne uno, sono stati assolti, così come la quasi totalità dei dirigenti sportivi rinviati a giudizio. Per quelli non assolti, come Luciano Moggi, il potente direttore sportivo della Juventus condannato in appello per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, è intervenuta la prescrizione. Per la prima volta Report raccoglie le testimonianze e le rivelazioni dei protagonisti di quella vicenda: lo stesso Moggi, l’allora presidente della Federcalcio Franco Carraro, il designatore degli arbitri Paolo Bergamo, l’allora presidente della Lega Calcio Massimo Cellino, l’allenatore della Nazionale Campione del Mondo Marcello Lippi. Interviste che ricostruiscono un quadro del tutto inedito su quali furono le forze che si misero in moto per scardinare quel sistema di potere, accompagnate ad atti giudiziari ancora inediti che offrono la prova delle attività di spionaggio condotte da altri club nei confronti dei dirigenti della Juventus, oltre che di alcuni arbitri. Alle spalle una battaglia di potere tra i grandi padroni del calcio, da Silvio Berlusconi a Massimo Moratti, dalla famiglia Agnelli a Franco Sensi, dai fratelli Della Valle alle banche che avevano messo un piede nel calcio italiano”.

La battaglia di potere tra i grandi padroni del calcio italiano, da Silvio Berlusconi a Massimo Moratti, dalla famiglia Agnelli a Franco Sensi, dai fratelli Della Valle alle banche che avevano messo un piede nel calcio italiano, viene così portata alla luce. La puntata di Report andrà in onda il 17 aprile e promette di far discutere ancora a lungo.