LDT – Ricordate come è finita dopo Calciopoli? Molti club di A accettano un sistema che li ritrova sempre perdenti

Secondo alcuni tifosi, il caso Juve ha scoperchiato l’ennesimo vaso di Pandora, rivelando alcuni intrecci tra i club di serie A e i bianconeri.

LDT- Lettere dai tifosi. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di alcuni tifosi azzurri delusi dall’ennesimo scandalo che ha coinvolto la serie A italiana:

“Gent. Direttore, la situazione è meno rosea del previsto. Voi e Ziliani ci sembrate i Don Chisciotte della Mancia che combattono contro i mulini a vento. Siete unici, coraggiosi, epici, stoici, eroici ma purtroppo perdenti. Siete soli contro il sistema e contro il sistema non si vince. Ricordate come è finita dopo Calciopoli: è stato tutto peggio di prima. Vinceranno sempre loro.

In un Paese serio il Coni, la FIGC, Lega e AIA sarebbero già stati commissariati ma noi non siamo in un Paese serio e le vicende di Calciopoli l’hanno dimostrato ampiamente. Le squadre che dovevano essere cancellate dalla storia del calcio hanno finito persino per guadagnarci con gli scudetti e i titoli a furor di arbitraggi. Siete soli Direttore, con Ziliani, nella lotta intrapresa per la sete di giustizia che tanto vi appartiene per onore e dignità. Da anni osteggiato dai media nazionali e invidiato da quelli partenopei sprecate sforzi ed energie per valori che ricordano gli uomini di altra epoca e decoro”.

I tifosi aggiungono: “Non stupiscono i media italici ultimi in Europa per informazione ma resta inquietante che sia solo la vostra voce a squillare nel deserto mediatico partenopeo e meridionale. In un Paese serio le istituzioni calcistiche avrebbero già preso gli opportuni provvedimenti al di là dei doverosi accertamenti della giustizia ordinaria. Dov’è il Ministro dello Sport? E il Coni e gli altri organi di controllo dov’erano? Tergiversano e i verbi e i tempi più in voga in questi frangenti sono il gerundio e il futuro.

Tergiversano nello stesso copione noto di Calciopoli di così facevan tutti. Alla fine nel 2006 fu partorito appena un topolino. Le sono dovuti i complimenti Direttore, per lei e Ziliani, ma una domanda le dobbiamo. Ma chi ve lo fa fare se ben 17 club di A accettano supinamente da decenni immemori un sistema che li ritrova sempre perdenti?”.

Pasquale R., Gennarino L., Giuseppe F., Nicola S., Elio N., Gianni F