Vieira: “Osimhen da Premier League. Napoli, la Champions è fuori portata”

Patrick Vieira allenatore del Crystal Palace ha parlato anche del Napoli e di Osimhen dopo la sfida amichevole in Turchia.

Vieira aveva fatto visita anche al Napoli durante il ritiro, poi il match sul campo lo ha vinto la squadra di Luciano Spalletti. Per il tecnico del Napoli sono arrivate delle ottime notizie dalla Turchia, oltre ad un Raspadori in forma smagliante.

A gennaio per il Napoli ci sarà un ciclo terribile con la ripresa del campionato e della Coppa Italia, ma a febbraio ci saranno anche gli ottavi di finale di Champions League contro il Francoforte. Tanti vedono un Napoli lanciato anche in Champions, ma Vieira frena: “La squadra azzurra gioca molto bene ed ha ottimi giocatori. Osimhen ad esempio è fortissimo, uno che può giocare dovunque anche in Premier League. Ma in Champions League ci sono squadre fortissime come il Manchester City di Guardiola e non credo che il Napoli possa vincere questa competizione”.