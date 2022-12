Napoli, dalla Turchia arrivano due ottime notizie per Spalletti

Il Napoli torna in Italia dopo la tournée in Turchia: due amichevoli e due vittorie con Crystal Palace e Antalyaspor.

Vincere aiuta a vincere questo è sicuro, ma è chiaro che sono ‘solo’ amichevoli e quindi va ricercato qualcosa di più profondo del risultato. Ma anche da questo punto di vista Spalletti può essere soddisfatto. Perché nonostante la condizione non ancora eccelsa (ci sono altri 20 giorni per recuperarla ndr), il tecnico ha ricevuto notizie positive dalla Turchia. La prima è che la squadra anche priva di cinque giocatori, quelli impegnati ai Mondiali, riesce ad esprimersi con gioco corale, crea occasioni e segna.

La seconda è relativa a Tanguy Ndombele, giocatore in netta crescita che può essere il vero asso nella manica della seconda parte di stagione. Corriere dello Sport nell’edizione odierna esalta il giocatore francese e scrive: “Ndombele è pronto, prontissimo, sembra essersi calato nelle sue funzioni – che sono ampie – e nella quale entrano una mezzala, un mediano, un play davanti alla difesa, tutto quello che fa di un centrocampista normale un poliedrico interprete delle varie fasi“.

Napoli: Raspadori show

Ottime sensazioni le ha date ovviamente Raspadori, autore di due doppiette contro l’Antalya ed il Crystal Palace. Ma di lui e di Osimhen già si sapeva, mentre Ndombele è stato un oggetto misterioso, che invece ora sembra essersi calato nella realtà partenopea.

Ora per il tecnico aumenta la difficoltà il 17 si gioca con il Villareal e sarà sempre più complicato togliere dal campo Raspadori, ma questi sono problemi che ogni allenatore vorrebbe avere. Quindi non ci sarà ansia, ma solo la necessità di scegliere gli 11 titolari e capire il momento giusto per far entrare gli altri 5 titolari nel corso del match, perché è questo quello che è diventato il calcio con le 5 sostituzioni.