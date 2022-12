Demme la Salernitana lo vuole gratis: la risposta del Napoli

La Salernitana insiste per avere Diego Demme dal Napoli. Il club granata non vuole pagare l’ingaggio del centrocampista.

È chiaro che Demme spinga per andare via, non perché non si trovi bene ma perché con Spalletti lo spazio è ridotto. Quindi il Napoli prova a trovare una soluzione per il calciomercato di gennaio, ma non sarà semplice. Ci sono stati incontri per Demme con la Salernitana ma non si è mai arrivato ad una conclusione positiva.

In questo momento il problema principale è rappresentato dal fatto che il club granata non vuole pagare l’ingaggio del giocatore. La Salernitana vuole Demme in prestito gratuito ma non vuole nemmeno pagare l’ingaggio. La società di Iervolino sarebbe disposta al massimo a coprire una minima parte dell’ingaggio del centrocampista tedesco. A queste condizioni il Napoli non cederà mai Demme. Anche perché poi dovrebbe sostituirlo. Si parla con insistenza di Ivan Ilic centrocampista del Verona si qualità e quantità. L’affare verrebbe anticipato a gennaio solo con la cessione di Demme, ma in questo momento sembra tutto bloccato. Ovviamente il calciomercato invernale non è ancora cominciato. Quindi ci sarà ancora tempo per cercare di intavolare una trattativa con la Salernitana o con altri club interessati al giocatore.