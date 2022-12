Crystal Palace-Napoli: Demme ha incontrato la Salernitana

Ad assistere all’amichevole tra Crystal Palace-Napoli c’erano emissari della Salernitana per Diego Demme.

Ad Antalya per l’amichevole tra il Napoli e il Crystal Palace c’erano due due spettatori interessati: Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, e l’allenatore dei granata, Davide Nicola.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i due hanno colto l’occasione per incontrare Diego Demme e i dirigenti azzurri per mettere a punto i dettagli del trasferimento del centrocampista. La Salernitana è in ritiro a poca distanza da Antalya, a Belek.

Il nodo principale per il centrocampista è rappresentato dall’ingaggio. In porta, dopo l’infortunio di Sepe, pensa a Berisha oppure Cragno (Micai verso il Cosenza). Per rinforzare le fasce, l’obiettivo è invece Zortea dell’Atalanta

Luciano Spalletti non vorrebbe cedere il centrocampista tedesco, ma come ha spiegato il tecnico in conferenza stampa, la volontà del giocatore di restare o cambiare sarà rispettata dal club azzurro.

Intanto, dopo la vittoria per 3-1 contro la squadra allenata da Patrick Vieira, il Napoli ha lasciato il ritiro turco per fare ritorno in Italia. Domani è prevista una giornata di riposo, poi martedì riprenderanno regolarmente gli allenamenti nel centro tecnico di Castel Volturno.

Sabato sera, allo stadio Diego Maradona, è prevista un’amichevole contro gli spagnoli del Villarreal. In attesa che riprenda il campionato, si vive di test più o meno probanti, ma anche di mercato, visto che a gennaio aprirà anche la sessione invernale, il cosiddetto calciomercato di riparazione.