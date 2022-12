Crystal Palace, Vieira: “Il Napoli è fortissimo può vincere lo scudetto. Spalletti ha un super giocatore”

Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace ha parlato dell’amichevole contro il Napoli del suo amico Luciano Spalletti.

Dopo l’amichevole disputata e vinta 3-2 contro l’Antalyaspor, il ritiro del Napoli in Turchia prosegue con la seconda partita di preparazione alla ripresa della stagione: avversario degli azzurri, stavolta, il Crystal Palace di Vieira.

Il tecnico del Crystal Palace ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro gli azzurri:

“La squadra di Luciano Spalletti può vincere lo Scudetto? Non voglio portare male, ma vi dico di sì, perché gioca molto bene ed ha grande qualità. Il Napoli è molto forte ed ha uno dei migliori allenatori: con Luciano Spalletti in panchina, può davvero vincere il titolo” ha spiegato l’ex centrocampista francese”.

Patric Vieira nel corso della conferenza stampa ha poi aggiunto: “Qual è la squadra da battere in Champions League? Ci sono tanti club forti, in Europa, ma io punto sul Manchester City di Pep Guardiola. Il Napoli può far bene anche in coppa, perché ha attaccanti veloci e può giocare in tanti modi diversi”.

“Qual è la Nazionale più forte ai Mondiali? La Francia: ha tutto per vincere. Ogni partita è difficile, ma Deschamps può arrivare in fondo alla competizione”.

“Cosa penso di Frank Anguissa? E’ un grande giocatore, molto forte: un box-to-box completo, perché abbina forza fisica ed esplosività. Mi piace parecchio: è bravo come pochi. Mi somiglia? Non gradisco i paragoni. Parliamo, tra l’altro, di epoche diverse” ha concluso Vieira.