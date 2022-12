Behrami: “Napoli, ecco il vero nemico. Anguissa straordinario”

Valon Behrami confida qual è il vero nemico del Napoli e ritiene che Anguissa sia straordinario

Valon Behrami, si sofferma sulle vicende del club partenopeo. L’ex centrocampista di Napoli, Udinese e Fiorentina, si è espresso ai microfoni di Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete: “Se la forza del Napoli sta nel centrocampo? Sicuramente è uno dei punti di forza anche se ad oggi mi viene difficile trovare un punto debole. Per come vedo io il calcio un giocatore come Anguissa sta facendo qualcosa di straordinario ed è lui che dà equilibrio alla squadra permettendo ai giocatori offensivi di preoccuparsi più della fase di possesso che di quella di non possesso. Chi può insidiare il Napoli? La distanza si sta facendo importante, ma qualcuna come la Juventus beneficerà di questa sosta recuperando anche alcuni dei nuovi arrivi che non sono stati utilizzati”.

Behrami indica qual è la vera antagonista del Napoli

Behrami ha poi proseguito: “Non vedo un’antagonista in particolare, perché ad oggi l’unica vera antagonista, il solo nemico del Napoli è il Napoli stesso. Mi viene difficile trovare un vero avversario per questa squadra. Quanto è importante mantenere la concentrazione alta nelle amichevoli? La cosa fondamentale è lo spirito che si vive nello spogliatoio del Napoli, tutti si sentono chiamati in causa perché hanno giocato”.

“Quando c’ero io, negli anni in cui ho giocato a Napoli, quando le cose andavano bene non vedevi l’ora di essere in campo, questa cosa la rivedo in questo Napoli. Questo Napoli è più fisico rispetto a quello di Sarri. Prima c’erano dei leader ben definiti come Insigne e Koulibaly. Questa è una squadra più responsabilizzata, non c’è una vera star. Quando si vince tutti sono coinvolti. Sono convinto che se dovesse andare male una partita tutti si sentirebbero responsabili e non si darebbe la colpa alla star di turno”.