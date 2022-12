Spalletti: “Crystal Palace avversario ostico. Demme vorrei tenerlo, Kim resta a Napoli”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato alla vigilia dell’amichevole contro gli inglesi del Crystal Palace.

Luciano Spalletti, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match tra Napoli e Crystal Palace, in programma domani (domenica 11 dicembre) alle 16 al Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, in Turchia.

Napoli, Spalletti: “Bilancio del ritiro in Turchia”

Quindi, un bilancio sul ritiro turco: “Sono molto soddisfatto, abbiamo utilizzato benissimo questo tempo a disposizione. Non ci sono stati grossi infortuni, ci siamo ulteriormente compattati e provato tante situazioni in vista della ripresa del campionato. Le strutture che ci hanno ospitato sono state ottime, per cui, davvero, non posso che dirmi contento“.

Spalletti, su Sirigu e Demme

Una menzione, poi, ai giocatori sulla via del recupero fisico: “Salvatore Sirigu sta svolgendo un programma con valutazioni step by step e siamo felici del livello che ha raggiunto. Quando rientrerà a Napoli farà poi allenamenti: stessa cosa per Amir Rrahmani, che ha sfruttato questa pausa per rimettere dentro lavoro fisico per poi iniziare col pallone a Castel Volturno. Diego Demme, infine, è alle prese con un affaticamento ma senza lesioni e contro il Crystal Palace starà fuori a scopo precauzionale“. Infine, quando si potrà rivedere la squadra al completo: “Si fa ‘più 15’ (giorni, ndr) dopo la fine del Mondiale e poi si capirà in quanti saranno effettivamente a disposizione“.

Tanti club importanti seguono Kim Min-Jae.

“Su Kim ci sono rumors di club più blasonati. “Ci sono probabilmente società che hanno più blasone come storia, ma meno blasone di passione, quando uno va in contatto con la passione dei napoletani diventa dura il confronto anche con club di campionati più importanti come quello della Premier. Non credo possa lasciare il Napoli, si trova così bene in città ed è così adatto al nostro modo di essere con la sua esecutività e tranquillità e mi sembra sia proprio nel posto giusto per lui”.

Napoli, Spalletti: “Vieira? Da solo faceva Zielinski, Anguissa e Lobotka”

Palace allenato da Patrick Vieira, che ha incontrato Spalletti proprio in questi giorni ad allenamento: “Un mostro sacro della storia del calcio – ha aggiunto il tecnico di Certaldo –: poteva essere la completezza del nostro centrocampo, lui da solo faceva Zielinski, Anguissa e Lobotka. Penso che dalla panchina abbia trasferito tutta la sua classe e grinta alla squadra“.

A gennaio ci saranno novità?

“Noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli e non vogliamo avvenga niente, nè in entrata nè in uscita, poi se qualcuno ha la necessità di giocare di più perché effettivamente Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha… però ha avuto anche un infortunio, ma se vuole giocare cercheremo poi di restare così lo stesso perché ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza. Poi ci sarà il mercato che nello scorrere può mettere a disposizione cose, ma non è nei nostri pensieri. Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide”.

Rumors di mercato su alcuni talenti turchi.

“Noi abbiamo Giuntoli, è lui che vede le situazioni per essere pronto. Noi siamo tranquilli, finiremo con questa rosa qui. Siamo felici di avere questi professionisti. Il ds forte, come il calciatore forte, sa già dove andare: è probabile abbia già dei nomi sul proprio taccuino in vista della prossima stagione”.