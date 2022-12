Gli juventini parlano di Osimhen, Alvino: “Ecco tutte le plusvalenze Juve”

Il caso plusvalenze alla Juve smuove l’opinione pubblica, Carlo Alvino mostra tutte le trattative finite nell’indagine Prisma e dice “C’è chi parla di Osimhen”.

Una vera e propria bufera si sta abbattendo sulla Juve in queste settimane. La procura di Torino indaga sui bianconeri, il cda si è dimesso e la Juve rischia pure dal punto di vista sportivo. Ogni giorni escono fuori intercettazioni e casi che sembrano clamorosi, ma che dovranno essere provati in tribunale. Ci sono giocatori fuoriusciti dal nulla e pagati tanti milioni di euro. Ci sono esempi clamorosi come quello di Rovella, ma ci sono tanti altri casi che stanno destando clamore.

Alvino: le plusvalenze Juve

Tanti tifosi juventini controbattono alla bufera mediatica mettendo in risalto che anche il Napoli ha dovuto fare i conti con il caso Osimhen. Carlo Alvino sulla vicenda scrive: “Ehhh ma il Napoli ha fatto Osimhen… rido per non piangere”. Poi mostra tutte le plusvalenze Juve finite nell’indagine Prisma della Procura di Torino: