Feltri: “Plusvalenze Juve vi spiego lo scandalo del calcio. Così faceva affari con l’Atalanta” – VIDEO

Stefano Feltri direttore de Domani, in un video prova a spiegare perché la questione plusvalenze incide tantissimo sulla bufera che si è scatenata contro la Juve.

La procura di Torino indaga la Juve con l’indagine denominata Prisma. Ci sono una serie di intercettazioni che Agnelli e gli altri imputati dovranno chiarire, mentre al Juve rischia anche dal punto di vista sportivo.

Ovviamente su tutte queste vicende si dovrà pronunciare il tribunale ordinario, così come quello sportivo e dell’Uefa, visto che pure a livello europeo si indaga sulla Juve per violazione del fair play finanziario.

Feltri: “Vi spiego le plusvalenze Juve e gli affari con l’Atalanta”

“I magistrati dicono che le plusvalenze di per se non sono un problema…” dice Feltri. Poi il giornalista aggiunge: “Allora qual è il problema? Ve lo spiego con il caso Spinazzola, giocatore che la Juve valutava 7,5 milioni di euro a bilacio. Il giocatore è stato venduto alla Roma nel 2021 per 29,5 milioni di euro. Sembra un affare strepitoso, cioè ha ceduto un giocatore forte ma di certo non fortissimo per una cifra stellare. Ma è qui che c’è il trucco.

La plusvalenza non sono soldi veri, non è un bonifico. Ma la vera plusvalenza è un giocatore sconosciuto, ovvero Luca Pellegrini valorizzato a bilancio Juve 22 milioni di euro. Con questo scambio ha creato dal nulla una gigantesca plusvalenza che non rafforza i suoi bilanci è stato soltanto un trucco contabile. Questa è una delle plusvalenze problematiche“.

Feltri sulle plusvalenze Juve entra ancora di più nel dettaglio e dice: “La cosa più grave secondo i magistrati è che la Juve prima decide quanti soldi, ovvero quante plusvalenze fittizie, servono per far quadrare i bilanci e poi costruisce delle operazioni di compravendita finalizzate soltanto a far risultare queste plusvalenze fittizie. Ci sono degli appunti tra Atalanta e Juve che lo testimoniano. Si comprano e si vendono calciatori per far risultare soldi che non ci sono. Uno dei casi è Kulusevski che viene comprato dalla Juve per 35 milioni, ma contestualmente l’Atalanta si impegna a comprare dalla Juve un calciatore da 7 milioni di euro a caso, uno scarsissimo. I dirigenti bianconeri dicono ai nerazzurri che se qualora quel giocatore non soddisfi l’Atalanta sarà ricomprato per 4 milioni di euro, così l’Atalanta pagherebbe solo 3 milioni di euro. Ma capite bene che così tutti i bilanci sono finti“.