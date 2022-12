Napoli, Ilic è l’uomo giusto: gli azzurri fanno sul serio

Ultime novità di calciomercato per il Napoli che punta su Ivan Ilic, centrocampista del Verona. Diego Demme può essere ceduto.

La cessione di Demme sembrava improbabile solo qualche settimana fa, ma il giocatore spinge per giocare e la salernitana fa sul serio. Morgan De Sanctis è in Turchia e ne ha approfittato per fare visita a Cristiano Giuntoli, i direttori sportivi di Salernitana e Napoli hanno parlato proprio di Demme. Per ora la chiacchierata è stata esplorativa, per capire su quali binari si ci può muovere. Ma il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente aperto e c’è tempo per cambiare rotte e strategie.

La Salernitana vuole Demme ed è pronta anche ad un piccolo sacrificio per il giocatore, questo è già un’ottima base di partenza, ma va trovato l’accordo con il Napoli

Calciomercato: Ilic al Napoli tutte le novità

Intanto il Napoli si sta cautelando cercando altri rinforzi per la mediana. Demme con Spalletti non trova spazio e quindi cederlo sarebbe conveniente, ma ovviamente bisognerà trovare un sostituto.

Da tempo Cristiano Giuntoli vuole portare Ilic al Napoli. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Nel frattempo, dicevamo, il ds Giuntoli si muove rapidamente: se Demme andrà via bisognerà colmare il vuoto in rosa e in quest’ottica il gradimento su Ilic è totale. Ventun anni compiuti il 17 marzo, il serbo del Verona è considerato un prospetto estremamente interessante. A giusta ragione: ha numeri, geometrie, idee, la virtù dell’inserimento e della rifinitura e un certo senso del gol. La Lazio di Sarri lo segue dall’estate e il Napoli altrettanto; eventualmente pronto anche ad acquistarlo subito e a lasciarlo in prestito a Verona fino alla fine della stagione“.