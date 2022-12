Sky calciomercato Napoli: Demme alla Salernitana, incontro in Turchia

Il Napoli sul calciomercato di gennaio potrebbe fare qualche colpo in entrata e in uscita, c’è Diego Demme che piace alla Salernitana.

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli le dà Gianluca Di Marzio di Sky. Si tratta di un’operazione in uscita di cui si parla da tempo, ovvero la cessione di Demme. Il centrocampista tedesco da quando c’è Spalletti sta trovando pochissimo spazio. Nulla da dire dal punto di vista dell’impegno e della professionalità del giocatore, che però legittimamente vorrebbe giocare con maggiore frequenza. Per Demme c’è l’interesse del Monza, ma nelle ultime settimane a farsi avanti è stata soprattutto la Salernitana.

Salernitana per Demme si chiede al Napoli di pagare parte dell’ingaggio

Secondo Gianluca Di Marzio c’è stato un incontro tra il direttore sportivo dei granata Morgan De Sanctis e quello del Napoli, Cristiano Giuntoli. Entrambe sono in Turchia per preparare la ripresa della stagione. Il sogno della Salernitana è Diego Demme, che però ha un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, troppi per il club granata. La richiesta di Iervolino a De Laurentiis è di contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore tedesco.

Il Napoli non ha fatto nessuna apertura di questo tipo. La società partenopea vuole prima capire se può cedere il giocatore senza alcun contributo economico. Quindi la trattativa resta molto complicata. I granata ci proveranno ancora anche perché vedono in Demme un ottimo rinforzo per la mediana di Nicola, ma non sarà affatto semplice convincere Aurelio De Laurentiis a cambiare idea. Anche perché il Napoli con la cessione di Demme dovrebbe tornare sul mercato, prendendo un rinforzo per Spalletti.