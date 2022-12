“Demme al Monza, ci sono conferme. Frattesi al Napoli”

Diego Demme può lasciare il Napoli e trasferirsi al Monza. Cristiano Giuntoli vuole acquistare Davide Frattesi del Sassuolo.

Secondo le ultime novità di calciomercato fornite dalla redazione di Radio Marte, c’è la possibilità che Demme venga venduto durante la sessione invernale di calciomercato. Il giocatore non è preso in grande considerazione da Luciano Spalletti, ma ha saltato molte partite anche per un infortunio subito durante il ritiro estivo. Demme quando viene chiamato in causa si comporta sempre da grande professionista, quindi qualora dovesse restare non sarebbe un problema ma vorrebbe giocare con maggiore frequenza.

Secondo quando riferisce Radio Marte, il Napoli pensa alla cessione di Demme col Monza che è molto interessato. Imbastire la trattativa non sarà facile, ma la società partenopea non si vuole fare trovare impreparata. Per questo Cristiano Giuntoli pensa a Davide Frattesi del Sassuolo. Il club neroverde vuole cedere il suo gioiello solo alla fine della stagione, ma il Napoli sta montando l’opportunità di anticipare la trattativa. Altra cosa da tenere in grande considerazione è l’interesse della Roma, squadra in cui Frattesi ha giocato, facendo tutta la trafila delle giovanili.