Frattesi, arrivano conferme: al Napoli a gennaio!

Il Napoli vuole Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Giuntoli e De Laurentiis lo vogliono acquistare già a gennaio.

Il giocatore è uno dei giocatori più interessanti del palcoscenico italiano. A 23 anni si sta imponendo in Italia e trova anche spazio nella Nazionale di Mancini. Ci sono tanti top club sul giocatore, in passato si è parlato insistentemente della Juve come meta quasi sicura per il suo futuro. Ora la vicende giudiziarie e le dimissioni del Cda bianconero, lasciano estrema incertezza sulle questioni di calciomercato, quindi il Sassuolo dovrà guardare altrove se vuole cedere Frattesi.

Frattesi al Napoli a gennaio: attenti alla Premier League

Un giocatore del calibro di Frattesi viene seguito anche fuori dall’Italia. Il Brighton di De Zerbi ad esempio lo vorrebbe acquistare, ma per ora non si è mosso con decisione. Sul giocatore ci sono anche la Roma, che però non ha grandi disponibilità finanziarie, ed il Milan.

Secondo quanto rivela Tuttosport anche il Napoli si muove concretamente per frattesi, notizia che trova conferme, dato che la Radio Ufficiale del Napoli aveva parlato di interesse concreto per il centrocampista classe ’99.

Frattesi andrebbe ad impreziosire la rosa di Luciano Spalletti che a gennaio può perdere Diego Demme, centrocampista tedesco che chiede spazio e può essere ceduto al Valencia o in Bundesliga. Il Napoli potrebbe ricavare altri 4 o 5 milioni di euro dalla cessione di Juan Jesus al Galatasaray, ma in questo caso la partenza non sembra così scontata, dato che il difensore viene utilizzato spesso da Luciano Spalletti. Insomma le manovre di mercato in casa azzurra sono molto importanti, si guarda a giocatori in entrata per rafforzare la rosa. Non bisogna mai dimenticare il giovane talento del calcio turco Arda Guler, un gioiellino su sui Giuntoli da tempo ha messo gli occhi. Il Napoli partirà per la Turchia proprio domani.