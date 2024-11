Bergomi: “Vi spiego perché Conte ha sostituito Kvara. Non è come Leao al Milan”

L’ex difensore ha analizzato la reazione del georgiano al cambio durante Napoli-Roma, spiegando le differenze con la gestione di Leao al Milan.

La sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia durante Napoli-Roma continua a far discutere. Il georgiano, richiamato in panchina da Antonio Conte per far posto a Neres, ha manifestato apertamente il suo disappunto al momento del cambio.

Giuseppe Bergomi, storico ex difensore dell’Inter e oggi opinionista di Sky Sport, è intervenuto a Sky Calcio Club per analizzare l’episodio: “Un allenatore come Antonio Conte non fa mai delle scelte a caso”.

Interrogato sul possibile legame tra la reazione del georgiano e la trattativa per il rinnovo contrattuale, lo storico commentatore ha evidenziato: “Conte non guarda in faccia a nessuno, bada all’indice di pericolosità e, se sei pericoloso, ti fa giocare a prescindere dalle vicende di mercato”.

Bergomi ha poi sottolineato la differenza con altre gestioni tecniche: “Domenica prossima Kvara gioca, anche se ora è uscito: non è come il caso di Leao al Milan, dove Fonseca lascia fuori i migliori quando qualcosa non va. Nel Napoli stanno giocando sempre gli stessi, ma chi è in panchina va coinvolto in qualche modo”.