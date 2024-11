“Serie A, che squadre forti”: McTominay stupito dal nostro calcio. Poi la battuta in italiano

Lo scozzese sorride dopo la vittoria sulla Roma: dall’elogio alla Serie A alla simpatica frase in italiano.

Scott McTominay si sta prendendo il Napoli. Il centrocampista scozzese, dopo il successo sulla Roma che riporta gli azzurri in vetta, mostra tutta la sua umiltà ai microfoni di DAZN: “Voglio solo aiutare i miei compagni, migliorare partita dopo partita, cercando di dare il mio contributo”.

L’ex Manchester United sta scoprendo il calcio italiano: “Mi hanno impressionato le squadre forti in Serie A, è una lega che in generale mi ha impressionato”. Un campionato che lo sta mettendo alla prova: “Le cose nel calcio possono cambiare velocemente, andiamo avanti partita dopo partita, seguiamo l’allenatore e cerchiamo di fare bene in ogni allenamento”.

A conquistare i tifosi, però, è stato il suo tentativo di parlare italiano. Quando gli è stato chiesto di dire una frase nella lingua di Dante, McTominay ha strappato un sorriso a tutti: “Un caffè americano per favore!”, ha esclamato sorridendo.

Il centrocampista sarà chiamato a confermarsi nella prossima trasferta, quando il Napoli di Conte farà visita al Torino di Paolo Vanoli.