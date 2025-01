Atalanta-Napoli, Conte: ‘Con questa squadra andrei in guerra”

Il tecnico azzurro analizza la vittoria contro l’Atalanta ed evidenzia i progressi della squadra. Sulla questione Kvara e mercato mantiene una posizione chiara.

Il Napoli continua la sua marcia in vetta alla classifica dopo la vittoria contro l’Atalanta. Nel post-partita, Antonio Conte ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prestazione dei suoi uomini, sottolineando la crescita della squadra rispetto al match di andata.

“Questa è una squadra che è cresciuta tantissimo. Due mesi e mezzo fa l’Atalanta ci ha fatto tre gol in casa nostra. Oggi è stata una partita completamente diversa”, ha esordito il tecnico salentino, che ha poi aggiunto: “Avevo detto che avremmo visto al ritorno, se ci fossimo incontrati anche un po’ più in là la nostra crescita sarebbe stata ancora più evidente”.

Sul momento della squadra, nonostante le difficoltà, Conte è stato chiaro: “Stiamo andando avanti affrontando situazioni tra infortuni e mercato che potrebbero ammazzare un toro, invece noi siamo in piedi. Tutto questo è frutto di grande lavoro. So di trovare ogni giorno un gruppo disposto a lavorare e faticare per migliorare”.

Interrogato sul possibile sostituto di Kvara, il mister ha mantenuto una posizione equilibrata: “Lascio al club la decisione, non entro nel merito. È inevitabile che se dovessero chiedermi un parere dirò il mio pensiero. Non si parla di giocatori di prospettiva, se le cose vengono fatte vanno bene, altrimenti rimango con i ragazzi che ho”.

La chiusura è dedicata al gruppo e a Lukaku: “Andrei in guerra con questi uomini, so che darebbero tutto. Lukaku dà sempre il massimo, ma sono tutti giocatori importanti. Non siamo tanti ma siamo giusti e siamo affamati”.