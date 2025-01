Conte a DAZ: “Napoli, non toglieremo il piede dall’acceleratore. Ai ragazzi ho detto una cosa sullo Scudetto”

Il tecnico azzurro ha commentato la vittoria contro l’Atalanta, soffermandosi sull’atteggiamento della squadra e sugli obiettivi stagionali.

Antonio Conte si gode il successo del suo Napoli contro l’Atalanta. L’allenatore degli azzurri, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, ha analizzato la prestazione della sua squadra, svelando anche un importante retroscena sugli obiettivi stagionali.

Sul match contro l’Atalanta, il tecnico ha evidenziato la strategia: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi stasera. La partita era impostata in maniera chiara, non volevamo andarli a prendere sempre quando avevano palla. Capita che salti la prima pressione, ma siamo sempre stati propositivi per non stare bassi. Questa è stata la chiave anche rispetto alla gara dell’andata”.

Sul percorso di crescita della squadra, Conte ha sottolineato: “Siamo una squadra che ha avuto dei netti miglioramenti. Sentivo Gasperini, il loro percorso dura da 7 anni e noi dai 6 mesi nei quali abbiamo perso anche calciatori importanti. Sono molto contento quando vado a Castel Volturno perché incontro un gruppo che vuole lavorare e migliorare”.

Sulla corsa Scudetto, l’allenatore mantiene i piedi per terra: “Stiamo andando troppo veloce, ma nessuno ha intenzione di togliere il piede dal pedale. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo mettere fieno in cascina per il nostro ritorno in Europa. Se guardi la classifica sei lassù e non vuoi tornare giù. Non voglio sentire lamentele da parte di nessuno”.