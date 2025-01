Garnacho-Napoli, colpo di scena: “Entro domenica o salta tutto”. Chelsea in agguato

Svolta improvvisa per Garnacho al Napoli: De Laurentiis vuole chiudere entro il weekend. Il Chelsea prepara l’assalto al gioiello del Manchester United.

Il Napoli ha stabilito una deadline per l’acquisto di Alejandro Garnacho dal Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis vuole una risposta definitiva entro il prossimo weekend per il principale obiettivo indicato da Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia.

La trattativa è giunta a un punto cruciale: gli azzurri sono pronti a investire circa 50 milioni di euro (bonus inclusi) per l’esterno argentino, ma permane una distanza economica con lo United. “In or out. Dentro o fuori nell’arco di pochi giorni e comunque non oltre il prossimo weekend senza la ragionevole certezza di poter chiudere l’affare”, riporta il quotidiano.

A complicare ulteriormente la situazione, si registra l’inserimento del Chelsea nella corsa al talento argentino. I Blues avrebbero messo nel mirino non solo Garnacho ma anche il compagno Kobbie Mainoo, oltre a Gittens del Borussia Dortmund. Tuttavia, il club londinese si trova nella stessa situazione dello United sul fronte del Fair Play Finanziario, un ostacolo che potrebbe favorire il Napoli nella trattativa.