Conte smaschera una Fake News sul Napoli

l tecnico del Napoli, dopo la vittoria di Bergamo, ha fatto chiarezza sulle strategie di mercato del club, smentendo le voci sui giovani talenti.

Il Napoli di Antonio Conte continua la sua marcia trionfale in campionato. Dopo la vittoria per 2-1 in casa dell’Atalanta, che porta gli azzurri a +6 sull’Inter (che ha una gara in meno), il tecnico ha affrontato il tema del mercato, smentendo alcune notizie circolate.

L’allenatore pugliese, interrogato sul possibile sostituto di Kvaratskhelia, è stato categorico: “Per il dopo Kvara, lascio al club la decisione. Se dovessero chiedermi qualcosa, dirò qualcosa. Giocatori di prospettiva? Se si deve fare qualcosa, si deve fare in modo giusto, altrimenti rimaniamo con questi ragazzi”.

Una presa di posizione netta che smentisce le recenti voci su presunti interessamenti per giovani talenti come alternative a Garnacho. Conte ha poi aggiunto: “Rispetto allo scudetto, sono andati via i giocatori migliori. Ma io vado in guerra con questi uominiAntonio Conte fa chiarezza sul mercato del Napoli dopo la vittoria con l’Atalanta: nessun giovane talento per sostituire Kvaratskhelia”, sottolineando la necessità di puntare su profili di alto livello qualora si dovesse intervenire sul mercato.