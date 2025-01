CDS – “Garnacho ha detto sì al Napoli”: stipendio record e maxi-contratto

L’esterno argentino del Manchester United ha dato il suo consenso al trasferimento in azzurro. Il Corriere dello Sport svela i dettagli dell’accordo economico.

Il Napoli è vicino a mettere a segno un colpo importante sul mercato. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alejandro Garnacho avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in maglia azzurra, con un accordo già delineato sui termini contrattuali.

L’attaccante classe 2004, attualmente legato al Manchester United fino al 2028 con un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione, sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale con il club di De Laurentiis. L’offerta del Napoli prevede più del doppio dell’attuale stipendio tra parte fissa e bonus.

Come riporta il quotidiano: “La sua posizione nei confronti del Napoli è di apertura totale: sia per le prospettive tecniche, sia per gli orizzonti che si schiuderebbero firmando un quinquennale nuovo di zecca”. Resta però da trovare l’intesa tra i club sulla valutazione del cartellino, con una distanza ancora significativa tra domanda e offerta.

Il caso ricorda quello di McTominay, altro prodotto del settore giovanile dei Red Devils, ma con una differenza sostanziale: “Nel caso di McT incombeva anche la scadenza contrattuale, mentre Garnacho ha un contratto fino al 2028”, precisa il Corriere dello Sport.