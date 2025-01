Napoli, notte di delirio a Capodichino: 10.000 tifosi accolgono la squadra. La reazione di Conte

Scene da brividi dopo la vittoria di Bergamo. La squadra accolta da una folla oceanica nel cuore della notte. Il tecnico impressionato dall’entusiasmo dei tifosi.

La passione del popolo del Napoli non conosce orari. Nella notte tra sabato e domenica, circa diecimila tifosi hanno invaso l’area di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Bergamo, regalando uno spettacolo che ha lasciato senza parole Antonio Conte.

Scene da brividi intorno alle 2:30 del mattino, quando il pullman della squadra si è fatto strada tra due enormi ali di folla in viale Umberto Maddalena. I tifosi hanno accolto i propri beniamini con cori, fumogeni e fuochi d’artificio, creando un’atmosfera che ha ricordato i festeggiamenti dello scorso scudetto.

Particolarmente significativa la reazione dei nuovi acquisti e soprattutto di Conte, che hanno potuto toccare con mano ancora una volta il calore della tifoseria partenopea. I veterani dello scudetto, invece, hanno rivissuto le emozioni di due stagioni fa. Molti calciatori hanno immortalato il momento con i propri smartphone, mentre la folla intonava cori come “La capolista se ne va!” e altri canti di incitamento.

La Polizia ha dovuto predisporre un imponente servizio d’ordine per gestire l’enorme affluenza di tifosi, molti dei quali giovanissimi, che hanno atteso la squadra fino a tarda notte per manifestare il proprio sostegno dopo l’importante vittoria che consolida il primato in classifica.