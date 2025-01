De Laurentiis spiazza tutti per Garnacho: super ingaggio per portarlo a Napoli

Il club azzurro punta forte sul talento del Manchester United: pronto un super ingaggio.

Si è ufficialmente conclusa l’era Kvaratskhelia al Napoli. Il georgiano ha svolto le visite mediche con il PSG, firmando il contratto e posando con la sua nuova maglia numero 7. Il club azzurro non perde tempo e accelera per Alejandro Garnacho, prima scelta di Antonio Conte per sostituire il talento georgiano.

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, la trattativa con il Manchester United è entrata nel vivo. Il ventenne argentino, che attualmente percepisce 1,5 milioni a stagione fino al 2028, avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento. Il Napoli ha preparato un’offerta importante: quinquennale con ingaggio da 4 milioni compresi bonus, più del doppio del suo attuale stipendio.

Il nodo resta la valutazione del cartellino. De Laurentiis è pronto a investire 50 milioni tra parte fissa e bonus, ma i Red Devils chiedono una cifra superiore. Nel frattempo, il tecnico Amorim continua a dare fiducia al giovane talento, schierandolo titolare sia in FA Cup contro l’Arsenal che in Premier con il Southampton.

La dirigenza partenopea non intende attendere troppo: la necessità di colmare il vuoto lasciato da Kvara è prioritaria per permettere a Conte e alla squadra di proseguire la corsa iniziata ad agosto.