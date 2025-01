LIVE – Atalanta-Napoli, Conte prova la fuga. Tra poco le formazioni

Segui con noi la diretta testuale del match del Gewiss Stadium. Conte conferma Lukaku, recupera Olivera. La gara sarà trasmessa da DAZN e Sky.

Il Napoli di Antonio Conte affronta l’Atalanta nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Match fondamentale per gli azzurri, chiamati a vendicare il pesante 0-3 subito all’andata al Maradona.

Gli azzurri, primi in classifica, vogliono proseguire la striscia di cinque vittorie consecutive in campionato. La Dea, terza a -4, cerca invece il successo per portarsi a un solo punto dalla vetta.

Le formazioni ufficiali

In arrivo



Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

La telecronaca su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni e Valon Behrami, mentre su Sky il commento sarà di Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.

