Juan Jesus il Galatasaray vuole il colpo in difesa già a gennaio

Il Galatasaray è interessato a Juan Jesus, secondo i media turchi l’acquisto dal Napoli può avvenire già durante il mercato di gennaio.

Il calciomercato è in fermento in questi giorni, con la pausa per i Mondiali in Qatar ci sono tante manovre in corso. Anche il Napoli si sta muovendo, con Samardzic dell’Udinese che diventa un obiettivo concreto, ma si guarda anche a Pafundi. La strategia di Aurelio De Laurentiis è chiara, cercare qualche occasione sul mercato e approfittarne, magari lasciando anche il giocatore nel club di appartenenza, per poi portarlo in azzurro in estate, come fatto già in precedenza.

Calciomercato: il Galatasaray vuole Juan Jesus

Sono tanti i giovani talenti nel mirino del Napoli, che non ha estrema esigenza di comprare, ma solo di cogliere qualche occasione, qualora si dovesse presentare. Ma si parla anche di calciomercato in uscita, visto che c’è il Galatasaray interessato a Juan Jesus.

Secondo il portale turco Fotomac, il Galatasaray ha già avviato i contatti con il club azzurro e con il giocatore. L’obiettivo è quello di chiudere l’affare già durante il mercato di gennaio. A quanto pare da parte della società partenopea non è arrivato un brusco stop. Juan Jesus ha un contratto in scadenza nel 2023, ma secondo i colleghi turchi il Napoli sarebbe pronto a cederlo a gennaio per una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

Sembra comunque strano che si lasci partire un giocatore così importante come Juan Jesus. Anche perché il bilancio del Napoli è sanissimo e con gli introiti della Champions League c’è ancora più sicurezza per il futuro. Ora il Napoli partirà proprio per la Turchia, dove giocherà anche alcune amichevoli. Juan Jesus sarà sicuramente tra i protagonisti, dato che Kim è impegnato al Mondiale in Qatar con la Corea del Sud.