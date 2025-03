Sfida scudetto per 55mila, Maradona da record

NAPOLI – Un’atmosfera da grande evento avvolgerà questa sera il Maradona, pronto ad accogliere 55mila spettatori per Napoli-Inter, la sfida che può indirizzare la corsa scudetto. Come evidenziato da Repubblica Napoli nell’analisi di Marco Azzi, l’attesa è altissima, con il tutto esaurito già da oltre una settimana e un record d’incasso stagionale che toccherà i 2 milioni di euro.

Il club partenopeo ha gestito al meglio la prevendita, ottenendo l’ottavo sold out della stagione. L’entusiasmo dei tifosi conferma quanto sia sentito il match, che potrebbe regalare agli azzurri il primato solitario in classifica. L’Inter, dal canto suo, arriva con la consapevolezza di poter fare un passo decisivo verso il titolo.

Maradona sold out: traffico e sicurezza sotto controllo

Per l’occasione, il Comune ha predisposto un piano speciale per la viabilità intorno allo stadio, con divieti di transito e sosta in via Tansillo e nelle strade limitrofe dalle 12 fino a cessate esigenze. Il dispositivo di sicurezza sarà imponente, con centinaia di steward e agenti impegnati per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Gli ultrà delle curve hanno invitato tutti i tifosi a presentarsi con una sciarpa azzurra, per colorare l’intero stadio e rendere il Maradona una bolgia. I cancelli apriranno alle 15, con tre ore d’anticipo rispetto al fischio d’inizio.

Conte in emergenza, ma il Napoli vuole la vetta

Sul fronte tecnico, il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa e Neres, assenze pesanti per Antonio Conte, che ha comunque deciso di confermare il 3-5-2. Olivera sarà in panchina, mentre in attacco accanto a Lukaku ci sarà Raspadori, reduce da due gol nelle ultime due gare. A centrocampo resta l’unico dubbio, con il ballottaggio tra Gilmour e Billing.

L’obiettivo del Napoli è chiaro: battere l’Inter e prendersi la vetta solitaria della classifica. Il destino dello scudetto passa da Fuorigrotta.