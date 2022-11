Il Napoli ufficializza il ritiro in Turchia: ecco le date e due amichevoli

Il Napoli ufficializza il ritiro in Turchia: sul sito ufficiale il club ha comunicato le date e due amichevoli

Il Napoli presenta il programma del ritiro ad Antalya in Turchia. Sul proprio sito ufficiale il club partenopeo scrive che la squadra si riprenderà domani mentre giovedì c’è la partenza verso la tappa turca. Per due settimane il Napoli si allenerà e svolgerà delle partite amichevoli, Per il momento ne sono state fissate due, mentre ce ne sono altre due in via di programmazione. Una al “Maradona” contro il Villareal presumibilmente ed un’altra in trasferta all’estero. Questo il programma deciso per tornare perfettamente alla forma in vista della ripresa dei campionati, prevista il 4 gennaio con il big match contro l’Inter.

Il Napoli rende ufficiali le date ed anche due amichevoli del ritiro in Turchia

Si legge nella nota stampa che “La SSC Napoli comunica che la prima squadra riprenderà la preparazione domani, mercoledì 30 novembre, all’SSC Napoli Konami Training Center. Giovedì 1 dicembre gli azzurri partiranno per Antalya, in Turchia, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum. Durante la partecipazione all’evento, il Napoli sosterrà le sessioni di allenamento all’interno della struttura che ospiterà gli azzurri e disputerà due incontri amichevoli: contro l’Antalya il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18)”.