Napoli, idea Cragno per il vice Meret, le condizioni di Sirigu non convincono

Il Napoli pensa ad Alessio Cragno come vice Meret. L’ex del Cagliari è un vecchio pupillo di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli valuta Cragno nel ruolo di secondo dietro Meret, secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le condizioni fisiche di Sirigu non convivono e Giuntoli starebbe pensando all’ex Cagliari per gennaio:

“Da Meret potenziale riserva di Kepa o Navas, a chi sarà la prossima riserva di Meret il passo è stato relativamente breve. Tempo quattro mesi ed ora a Napoli ci si interroga sulle condizioni di Sirigu, che non si è mai visto sin qui in maglia azzurra, ma potrebbe fare l’esordio in Coppa Italia, guardando nel contempo al futuro che potrebbe parlare italiano e rispondere al nome di Alessio Cragno”.

La Gazzetta aggiunge: “L’ex del Cagliari è un vecchio pupillo di De Laurentiis, ma adesso che non sta trovando spazio nel Monza chissà che il matrimonio non si possa effettivamente concretizzare.

Un paio di giorni fa, infatti, il suo agente Battistini aveva detto: «Alessio è andato a Monza da portiere della Nazionale. Poi inspiegabilmente non ha mai giocato e sta vivendo una situazione grottesca».

Come detto, qualche problema muscolare ha fin qui limitato l’apporto di Sirigu in campo (non quello preziosissimo fornito nello spogliatoio) ed alle sue spalle i giovani Marfella ed Idasiak non sembrano dare adeguate garanzie per il ruolo di vice Meret.

Così l’idea Cragno potrebbe maturare con il passare dei giorni o dei mesi e andrà monitorata”. Ha concluso il quotidiano milanese.