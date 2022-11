Insigne è tornato a Napoli, ha incontrato Juan Jesus: Ecco dove è stato pizzicato

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è tornato in città. il magnifico ha incontrato anche l’ex compagno Juan Jesus.

Lorenzo Insigne è tornato a Napoli per le vacanze. concluso il campionato con il Toronoto l’ex capitano azzurro è arrivato ieri in città come riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino: ”

“Concluso il primo campionato con il Toronto, Lorenzo Insigne è tornato a Napoli per le vacanze. Ieri pomeriggio ha accompagnato i due figli Carmine e Christian al campo della scuola calcio Petrarca, diretta da Rossano Vettosi, quella che era la loro squadra prima del trasferimento della famiglia in Canada”.

Il Mattino aggiunge ulteriori dettagli: “Insigne ha incrociato a bordocampo il brasiliano Juan Jesus, che è stato suo compagno nel Napoli nella scorsa stagione. Nella scuola calcio di Vettosi gioca il figlio di un altro ex azzurro, Lucas Cavani, che ha 9 anni e continua a fare parte del team del Petrarca dopo essere stato seguito dagli osservatori del Napoli, che però non ha ancora una formazione classe 2013“.