Un altro Cavani al Napoli: Grava è pronto ad ingaggiarlo

Edinson Cavani non tornerà più a Napoli, ma nei progetti di Gianluca Grava c’è quello di ingaggiare il figlio del campione uruguaiano.

Cavani al Napoli non sarà mai dimenticato, per la sua fame di gol, per le tante emozioni, ma anche per il rifiuto di vestire la maglia della Juventus. Un ricordo indelebile quello di Cavani con la maglia azzurra, legato agli anni di Mazzarri e quei gol all’extra time che hanno fatto impazzire di gioia i tifosi azzurri.

Dopo l’addio di Cavani, venduto al Psg, si è parlato molto di un ritorno di Cavani al Napoli ma non si è mai concretizzato. Famosissima la scenetta di Aurelio De Laurentiis che presentandosi in uno stand durante il ritiro degli azzurri disse: “Sono io il vostro Cavani“, mentre tutti i tifosi sognavano il ritorno dell’uruguaiano.

Ma ora l’azzurro potrebbe vestirlo il ‘nuovo’ Cavani, ovvero il secondogenito di Cavani che ha avuto due figli in Italia dalla prima moglie Maria Soledad, che è rimasta a vivere a Napoli anche dopo la separazione con il calciatore.