Bargiggia-Moggi, botta e risposta in tv: “hai dimenticato il Napoli”

Luciano Moggi e Paolo Bargiggia protagonisti di un botta e risposta in tv su Juventus, Napoli e la lotta scudetto in Serie A.

Paolo Bargiggia e Luciano Moggi protagonisti di un botta e risposta su Juventus e Napoli nel nel corso de Il processo ai Mondiali, su 7 Gold.

È un vero e proprio terremoto quello che si è scatenato in casa bianconera. Tutto il Cda della Juventus si è dimesso. Il presidente Andrea Agnelli, ma anche il vice Pavel Nedved e il dirigente Maurizio Arrivabene lasciano la guida del club. A quanto pare a pesare sulla decisione è stata anche l’indagine della Procura di Torino su plusvalenze e valori gonfiati, ma anche procuratori di giocatori minorenni pagati in modo non consono. Insomma un caos clamoroso in casa Juventus.ù

BARGIGGIA E MOGGI SIPARIETTO IN TV

Il futuro della Juventus e il Napoli capolista sono stati gli argomenti principali del confronto tra Moggi e Bargiggia:

Paolo Bargiggia, ha spiegato “Mi sono arrivate delle voci sul futuro di Massimiliano Allegri. Mi dicono che l’allenatore sia un po’ stanco, stufo. In vista della prossima stagione penso che le possibilità che il tecnico resti a Torino siano pari al 10%”.

Luciano Moggi ha confermato: “Non dice stupidaggini, anzi. Risulta anche a me questo. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del CDA dei bianconeri, io credo che la squadra non subirà questa situazione, anzi. Penso invece che riuscirà a lottare per obiettivi importanti”.



Immediata la risposta del giornalista all’ex dirigente bianconero: “Hai dimenticato il Napoli però , gli azzurri stanno facendo benissimo in questa stagione”.

Luciano Moggi, ha chiarito : “Se la compagine di Luciano Spalletti continua così non ce n’è nessuno, è destinata a vincere in scioltezza il campionato e diventerebbe irraggiungibile per tutte le altre. La Juventus, in quel caso, lotterebbe comunque per le prime posizioni”.