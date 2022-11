Caos Juve: si è dimesso tutto il CDA, via Agnelli e Nedved. Pesa l’indagine Prisma

Juve si è dimesso l’intero CDA, Andrea Agnelli non è più il presidente dei bianconeri, fuori anche il vice presidente Pavel Nedved.

Si chiude un’epoca in casa bianconera, dagli scandali di Calciopoli, alle vittorie, ma anche ai tanti, tantissimi debiti che pesano come un macigno sulle casse bianconere. Un bilancio costantemente in rosso quello della Juventus a cui più volte ha dovuto provvedere la Exor. A pesare anche le ultime vicende giudiziarie su plusvalenze e compensi strani agli agenti dei giocatori minorenni.

Ufficiale Juve: dimissioni di tutto il Cda

“Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Il coinvolgimento dell’organo nell’indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre) hanno portato alla decisione unanime di fare un passo indietro” scrive Gazzetta.