Repubblica – Bilanci Juve, bocciatura Cosob: “Valori gonfiati del 2500%”, le accuse a Cherubini e Paratici

Ultime notizie sull’indagine sui bilanci della Juve, secondo quanto scrive Repubblica i valori di alcuni calciatori gonfiati fino al 2500%.

La Juve si è sempre detta totalmente estranea a qualsiasi frode o violazione delle regole, ma più si va avanti e più emergono dettagli non del tutto rassicuranti per la società bianconera. La vicenda dei bilanci della Juve si infittisce ed oggi Repubblica riporta ulteriori informazioni che sono al vaglio dei pm e che possono mettere ancora più in difficoltà i dirigenti della Juve.

Bilanci Juve: le ultime notizie

Ecco quanto scrive Repubblica: “Non poteva immaginare, Cherubini, che quegli appunti — trovati dai finanzieri nella sua scrivania durante una perquisizione — sarebbero diventati un elemento d’accusa nell’inchiesta che la procura di Torino ha avviato sui conti del club bianconero. Cherubini riporta critiche sulla gestione di Paratici. Non solo la magistratura punta il dito contro la Juventus. Anche la Consob nelle 121 pagine della delibera in cui tira le fila della sua ispezione, parla di «carenze e criticità» nei bilanci 2020 e 2021 e in conclusione accerta la loro «non conformità».

Nel mirino finiscono gli scambi sopravvalutati di 15 giocatori, «operazioni incrociate», senza flusso di denaro, sulla base di età, nazionalità, comportamento. La parola «soggettività» viene usata più volte dalla Juventus per giustificare il valore dei giocatori. «Non c’è un algoritmo — insiste Cherubini — Questa è una consuetudine del calcio mondiale da sempre». In realtà ci sono siti specializzati per questi calcoli, ignorati dal club ma non dalla Consob. Pjanic e Arthur vengono scambiati con il Barcellona al 40 e 29% oltre il valore dato da Transfermarkt. Ma è un’inezia rispetto al 900%, 1600% e persino 2500% in più del valore dato a calciatori meno noti scambiati con club minori“.