Sconcerti commenta il sorteggio del Napoli: “Risultato non scontato”

Mario Sconcerti commenta i sorteggi di Champions League, il giornalista su Napoli-Francoforte: “Sulla carta differenza netta“.

Il Napoli ha pescato il Francoforte da sfidare agli Ottavi di Champions League. Sicuramente sulla carta era la squadra più abbordabile, ma Spalletti ha detto di non fidarsi assolutamente della squadra che ha vinto l’ultima Europa League. Il tecnico sa benissimo che le partite vanno affrontate con il massimo della concentrazione, altrimenti si rischia di perdere ancora prima di cominciare.

Anche Mario Sconcerti ha commentato il sorteggio del Napoli in Champions League. Ecco quanto scrive il giornalista su Corriere della Sera: “È stato un buon sorteggio, quasi il meglio ci si potesse aspettare. Inter e Milan, da seconde nel girone, hanno trovato Porto e Tottenham, cioè non le più forti fra gli avversari possibili. Il Napoli ha qualche rimpianto in più, l’Eintracht ha vinto l’ultima. Europa League ed è quinto in campionato a cinque punti dal Bayern, ma la differenza con il Napoli sembra netta. Un buon sorteggio non significa risultato certo“.