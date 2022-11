In classe a guardare i sorteggi Champions League: scoppia la festa – Video

I sorteggi di Champions League degli Ottavi di finale hanno messo contro Napoli e Francoforte, c’è chi lo ha visti a scuola.

Un rito quello dei sorteggi che non poteva essere perso in alcun modo. Così alcuni ragazzi di una scuola napoletana hanno deciso di sfruttare la lavagna Lim per poterli vedere in diretta. Così quando a Nyon hanno estratto il Francoforte e poi dall’urna è stato estratto il Napoli in classe è scoppiata la festa.

Sulla carta, infatti, l’Eintracht Francoforte è la squadra meno temibile. Anche se la scheda del Francoforte comunque induce a non prendere i tedeschi sotto gamba. Lo ha detto anche Luciano Spalletti che non si fida di un match che sembra fin troppo semplice. Prima di pensare alla Champions League il Napoli dovrà pensare a chiudere bene questa prima parte di stagione. Gli azzurri devono giocare ad Empoli senza Kvaratskhelia, poi l’ultima partita si giocherà contro l’Udinese sempre allo stadio Diego Armando Maradona.