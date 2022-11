Kvaratskhelia salta l’Empoli: niente allenamento per il georgiano

Kvaratskhelia non giocherà la partita contro l’Empoli: ha saltato l’allenamento della mattina e proseguirà le cure

Khvicha Kvaratskhelia lascia anzitempo Castel Volturno e non giocherà la partita contro l’Empoli. Francesco Modugno, inviato di SKY Sport, dà in esclusiva la notizia dell’allenamento saltato dal talento georgiano del Napoli che è alle prese con problemi per lombalgia. Lo staff medico della società azzurra in accordo con Luciano Spalletti ha deciso di risparmiare il giocatore per la gara di domani contro l’Empoli. Secondo quanto riferito da SKY Sport il calciatore dopo aver fatto terapie ha già lasciato il centro di Castel Volturno per fare ritorno presso il suo alloggio dove avrà modo di riposare. Domani l’ex Dinamo Batumi sarà allo stadio per vedere la gara dalla tribuna.

Kvaratskhelia sente ancora dolore e salta l’Empoli

In diretta dall’esterno del SSC Konami Training Center di Castel Volturno, Kvaratskhelia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di SKY Sport. “Kvaratskhelia salta anche la partita contro l’Empoli: il georgiano sta meglio, ma ha saltato l’allenamento odierno. L’obiettivo è non forzare e recuperarlo per la gara contro l’Udinese sempre al Maradona, ultima prima della sosta per il Mondiale”, riferisce Modugno. Ora resta da capire se Kvaratskhelia recupererà contro l’Udinese.