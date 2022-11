Spalletti: “Attenti all’Eintracht Francoforte: ha vinto l’Europa League”

Luciano Spalletti prende con le pinze il sorteggio ricordando che l’Eintracht Francoforte ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League

Luciano Spalletti commenta il sorteggio di Nyon, che ha decretato l’avversaria del Napoli negli Ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L’Eintracht Francoforte affronterà i partenopei nelle sfide che non hanno ancora delle date definitive, infatti saranno comunicate entro le 18 dallo staff organizzativo della UEFA. Questo il commento al sorteggio degli ottavi di Champions League di Luciano Spalletti: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”.

Spalletti smorza ogni facile entusiasmo

A Napoli c’era grande preoccupazione per l’insidia Paris Saint Germain ed invece è andata meglio del previsto. Però, come ha tenuto a precisare il trainer di Certaldo, le partite vanno giocate e l’Eintracht è reduce dalla vittoria della scorsa edizione dell’Europa League. In finale ha infatti battuto un’altra recente conoscenza come il Rangers Glasgow. Spalletti tiene alta la concentrazione nel gruppo per una doppia sfida che può aprire spiragli inauditi per la compagine partenopea, anche se ovviamente va detto che manca tanto poiché le due gare si giocheranno tra febbraio e marzo.