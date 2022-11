Empoli, Zanetti: “Napoli tra le prime tre d’Europa. Vogliamo portare punti a casa”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ritiene che il Napoli è tra le prime tre d’Europa e vuole portare a casa punti

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: “L’atteggiamento è quello di far di tutto per portare a casa dei punti. Lo sappiamo della forza del Napoli, è una squadra meravigliosa, è tra le prime tre d’Europa in questo momento. Noi dobbiamo non essere già proiettati a venerdì. Le scelte le farò senza contare la prossima partita ma facendo giocare i migliori in base alla condizione fisica”.

L’Empoli è reduce dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo

Cosa vi ha insegnato la sconfitta contro la Juve? “Abbiamo imparato che non vogliamo fare figure di un certo tipo. Dobbiamo mettere in campo un atteggiamento diverso, con la Juve lo avemmo solo in parte. Con questo tipo di squadre bisogna andare oltre noi stessi. Dobbiamo imparare, queste sono squadre che possono farti male ma le partite vanno giocate”.

Quali sono le informazioni migliori contro il Sassuolo? “Analizzando la gara ho visto cose migliori ancora, forse è stata la nostra miglior partita nella nostra totalità. Abbiamo fatto benissimo, ci sono state tante belle componenti. Considerando anche il valore dell’avversario, siamo stati bravi a non farli sembrare così forti. Ci dà un po’ più di consapevolezza, a volte si rischia di perdere autostima quando si incontra grandi squadre e si perde. Tirarsi su e rimettersi in pista è un’iniezione di fiducia incredibile. Spero che questa cosa ce la porteremo in campo domani”.