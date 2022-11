Napol-Empoli: i convocati di Spalletti, terza assenza oltre Rrahmani e Kvaratskhelia

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida Napoli-Empoli: out Kvaratskhelia, Rrahmani e Sirigu.

Sono tre le assenze totali per il Napoli di Spalletti che sfida l’Empoli oggi 8 novembre alle 18.30 allo stadio Diegro Armando Maradona, per la 14sima giornata di Serie A. Il tecnico dovrà fare a meno anche di Salvatore Sirigu, il secondo portiere del Napoli ha avuto ancora un problema fisico e quindi non sarà del match, al suo posto è stato convocato Idasiak. L’allenatore ancora una volta dovrà rinunciare a Kvaratskhelia, mentre Rrahmani rientrerà solo dopo la sosta per i Mondiali, quindi nel 2023.

Napoli: i convocati per la sfida con l’Empoli

Portieri: Meret, Marfella, Idasiak;

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Oliera, Ostigard, Zanoli, Zedadka;

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Il Spalletti ha tre ballottaggi per la sfida con l’Empoli che risolverà solo nelle prossime ore. Nella lista dei convocati di Napoli-Empoli non c’è Kvaratkshelia ed il sostituto del georgiano questa volta sembra essere Raspadori favorito su Elmas. In difesa si giocano un posto Jesus e Ostigard, mentre a centrocampo Anguissa e Ndombele sono in ballottaggio. In attacco spazio a Politano al posto di Lozano.