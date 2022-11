Napoli: tre ballottaggi con l’Empoli: Spalletti cerca il sostituto di Kvaratskhelia

Il Napoli sfida l’Empoli senza Kvaratskhelia: ci sono tre ballottaggi per Spalletti, in difesa, centrocampo e attacco.

La prima parte del campionato sta per andare in archivio, poi per chi non andrà ai Mondiali ci sarà tempo per recuperare energie fisiche e mentali. Ma fino ad ora si è accumulata tanta stanchezza, quindi Spalletti deve gestire le forze. Il primo dubbio del tecnico del Napoli che sfida l’Empoli è in difesa: Jesus si gioca un posto con Ostigard, con il brasiliano leggermente favorito secondo Gazzetta dello Sport. Retroguardia completata da Di Lorenzo, Kim e Mario Rui e non Olivera.

Napoli-Empoli: la probabile formazione di Spalletti

A centrocampo altro dubbio con Anguissa e Ndombele: il francese si è mosso bene con l’Atalanta e sta avendo sempre più fiducia, ma l’ex Fulham è in vantaggio. Lobotka è inamovibile, così come Zielinski.

In attacco c’è il grande dubbio sul sostituto di Kvaratskhelia ancora fermo per infortunio. Raspadori è in vantaggio su Elmas, ma il macedone ha giocato bene con l’Atalanta, anche se questa volta dovrebbe andare in panchina. Completano il reparto Osimhen e Politano al posto di Lozano.

Nell’Empoli ancora spazio al 4-3-1-2 con Pjaca alle spalle di Satriano e Cambiaghi. Dubbio a centrocampo per Zanetti tra Haas e Akpa Akpro.