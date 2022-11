De Laurentiis annuncia: “Vittime Ischia, centomila euro dal Napoli”

Aurelio De Laurentiis annuncia una donazione di 100 mila euro per Ischia, dove a Casamicciola c’è stato un crollo devastante.

Ad Ischia si continua a scavare tra fango e macerie. Sette morti il bilancio, per ora parziale delle vittime, tra cui anche due bambini. Una tragedia assurda quella dell’Isola Verde dovuta alle forti piogge, ma anche e soprattutto all’abuso edilizio ed a norme di sicurezza mai rispettate. Ma questo è il momento del dolore, perché la perdita di sette vita è qualcosa che strazia l’anima.

Vittime Ischia: la donazione di De Laurentiis

Ovviamente non c’è alcun modo per consolare chi ha perso figli, mogli, mariti, padri o amici. Ma il Napoli con Aurelio De Laurentiis ha voluto fare un gesto concreto per le vittime di Ischia. Il presidente della SSCN ha annunciato sul suo profilo twitter una donazione. Ecco quanto ha scritto De Laurentiis: “Siamo vicini a chi è stato colpito dalla tragedia di Ischia e il Calcio Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell’alluvione“. Un messaggio importante quello del presidente del Napoli, che può essere seguito da altri imprenditori virtuosi della Campania, ma di tutta Italia, perché la tragedia di Ischia colpisce tutti e non solo chi vive tra Napoli e provincia.

In questi giorni c’è stata già una mobilitazione generale per stare al fianco delle vittime e degli sfollati. Volontari della protezione civile stanno arrivando da tutta la Campania per supportare vigili del fuoco e volontari locali, impegnati oramai da giorni nella ricerca dei dispersi e nel salvataggio delle persone che erano rimaste intrappolate. Una macchina di solidarietà che deve andare avanti per aiutare tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno concreto.