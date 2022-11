Frana Ischia il bellissimo messaggio del Calcio Napoli

Il calcio Napoli pubblica un bellissimo messaggio per le vittime della frana di Ischia. Un fiume di fango e detriti ha “spezzato” in due l’isola.

Sono otto i morti accertati nella frana di Ischia, avvenuto intorno alle cinque di questa notte nel comune di Casamicciola. La frana a Casamicciola è stata registrata alle ore 5 quando un fiume di fango e detriti ha “spezzato” in due l’isola. Secondo i soccorritori – giunti tempestivamente sul posto – mancherebbero all’appello diverse persone. La famiflia dispersa compresa il neonato è stata ritrovata a trasferita in ospedale. La frana, partita da via Celario e che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice, ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Presso Hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all’interno senza corrente elettrica. Almeno 30 le abitazioni isolate.

FRANA ISCHIA IL MESSAGGIO DEL CALCIO NAPOLI

Anche il Calcio Napoli ha fatto sentire la sua voce per la tragedia che da ore ormai sta accompagnando Ischia e la sua popolazione. «Commozione e dolore per la tragedia di Ischia. Siamo vicini alla popolazione e alle famiglie delle vittime e dei dispersi» il teeet del club azzurro sull’isola VERDE messa in ginocchio dal maltempo degli ultimi giorni.