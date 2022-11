Otto morti accertati nella frana di Ischia, il pianto dell’isola verde – VIDEO

Sono otto i morti accertati nella frana di Ischia, avvenuto intorno alle cinque di questa notte nel comune di Casamicciola.

A rendere noto il bilancio, purtroppo provvisorio, delle vittime della frana di Ischia è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini che ha portato anche la solidarietà del governo alla popolazione colpita. Al momento i carabinieri non confermano ancora il numero dei morti ad Ischia. Sicuramente ci sono dei dispersi tra cui una famiglia composta da marito, moglie, un neonato ed una ragazza di 25 anni.

Purtroppo le piogge di queste ore fanno temere per il peggio e si pensa che potrebbero esserci ancora altri morti. “Situazione complicata, ci sono case sradicate dalla frana” spiega il comandante dei carabinieri Tiziano Laganà. Il ministro Musumeci è in contatto con la prefettura: “120 millimetri di pioggia, vasta frana ha travolto le case“. Mare forza 11.

Frana Ischia: parla il ministro Piantedosi

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi dalla sala operativa dei vigili del fuoco dove sta seguendo le operazioni ha detto: “Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono molto impegnative. Stiamo inviando mezzi sia via mare che per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e e i miei colleghi ministri. E’ una situazione in evoluzione, molto grave, da seguire”.