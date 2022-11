Napoli, Giuntoli prepara i colpi di mercato. Spalletti lancia un segnale importante

Il Napoli valuta otto calciatori per il Mercato. Luciano Spalletti svela una carta sulla lista di cristiano Giountoli.

Il Napoli si gode il primato ma non perde di vista il mercato. Difficile che a gennaio venga ritoccata la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, l’obiettivo è quello di non intaccare l’equilibrio che si è creato all’interno dello spogliatoio.

NAPOLI, LA LISTA DI GIUNTOLI PER IL MERCATO

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino: ” Il pensiero va alla prossima estate, quando gli introiti generati da Champions League e Serie A renderanno possibili investimenti decisamente più onerosi rispetto a quelli che potrebbe essere fatti tra qualche settimana.

Ciononostante, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già iniziato a sondare il terreno per otto calciatori al fine di bruciare la concorrenza di altri club.

Soltanto un obiettivo di mercato non milita in Serie A: si tratta di Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 di proprietà del Lucerna.

Oltre a lui, i riflettori restano accesi su Guglielmo Vicario, Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi (in virtù dell’ottimo rapporto coltivato negli anni con l’Empoli), Davide Frattesi e Armand Laurienté del Sassuolo, Josh Doig del Verona e Marco Carnesecchi della Cremonese. Giovani di prospettiva assolutamente pronti per il prossimo futuro”.

MERCATO IN USCITA

Il Mattino aggiunge: “C’è la corsa a chiedere il prezzo di Kvara e Osimhen. Fa impressione il fatto che nessun club di serie A si stia muovendo, la prova è che questi campioni ormai sono fuori dalla portata del nostro calcio. Nessuno, in pratica, può permetterseli.

Intermediari sono in azione per il nigeriano in vista della prossima estate dove Victor sarà uno dei pezzi pregiati del mercato. Ma attenzione alla grandi manovre attorno a Lozano e Zielinski.

Il Napoli ha dato appuntamento in primavera agli agenti per discutere dei rinnovi. Che non sono semplici. Perché il messicano e il polacco partono da una base molto alta, circa 4,5 milioni netti a stagione. Il club azzurro non può fare offerte al rialzo, perché il tetto di ingaggi varato la scorsa estate non è derogabile da De Laurentiis.

Samardzic dell’Udinese è uno dei papabili, anche se è davvero presto per poter muovere qualche passo. Le parole di Spalletti nel giorno della gara con i friulani è evidentemente una segnalazione importante. Tanto è vero che i dirigenti stessi si sono subito messi all’opera per riaprire un discorso che può essere d’attualità già a gennaio. Sia pure con vista sull’estate.

Perché nulla va toccato in questo meccanismo perfetto che è il Napoli. Sono vivi i contatti con l’entourage del giocatore. Ma l’obiettivo azzurro non è quello è di metterlo subito a disposizione di Spalletti ma di anticipare le mosse in vista delle manovre di luglio.