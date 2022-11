Il Mattino: grandi manovre per Lozano e Zielinski, appuntamento con gli agenti

Hirving Lozano e Piotr Zielinski devono rinnovare il contratto con la società azzurra, l’accordo è in scadenza nel 2024.

Si parla con insistenza di una possibile cessione di Zielinski, anche se il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via. Anzi ha sempre dimostrato la sua voglia di vestire la maglia azzurra. Il problema potrebbe essere il rinnovo con un ingaggio a cifre più contenute. Per quanto riguarda Lozano le voci di un suo addio sono molteplici, inoltre il giocatore in più occasioni ha detto esplicitamente di voler cercare un club migliore del Napoli.

Cessioni Zielinski e Lozano

Ecco quanto scrive Il Mattino sulle ultime novità di calciomercato con Zielinski e Lozano protagonisti: “Attenzione alla grandi manovre attorno a Lozano e Zielinski: il Napoli ha dato appuntamento in primavera agli agenti per discutere dei rinnovi. Non sarà semplice, perché i due partono da una base molto alta, circa 4,5 milioni netti a stagione. Il club azzurro non può fare offerte al rialzo, il tetto di ingaggi varato la scorsa estate non è derogabile da De Laurentiis“.