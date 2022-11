Repubblica – Il Napoli rischia di perdere Zielinski, il rinnovo è lontano

Rinnovo Zielinski, il Napoli non ha trovato ancora l’intesa col giocatore, secondo Repubblica il centrocampista polacco può dire addio al club azzurro.

Zielinski è attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar ed ha segnato anche un gol all’Arabia Saudita. Ma al suo rientro in Italia ci sarà da discutere anche del rinnovo di contratto con il Napoli. Al momento si parla molto di rinnovi in casa azzurra, ma ci sono pochissimi movimenti per quanto riguarda il centrocampista polacco, che sta giocando molto bene ed è uno dei punti fermi della rosa di Spalletti.

Napoli: rinnovo Zielinski

Repubblica nell’edizione odierna non esclude la possibilità che non ci sia alcun rinnovo, ecco quanto scrive il quotidiano: “Per Zielinski sarebbe un traguardo importante prima di affrontare il discorso relativo al suo futuro con la società. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma al momento non ci sono novità. Il diesse Giuntoli parlerà con lui soltanto a fine stagione: senza rinnovo (a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali, guadagna circa 4 milioni di euro) non è da escludere neanche l’ipotesi dell’addio. Non è un caso che il Napoli segua talenti adatti a sostituirlo come Samardzic dell’Udinese o Guler del Fenerbache, ma il tema adesso non è di stretta attualità“.

C’è da sottolineare anche che la volontà di Zielinski è sempre stata quella di restare al Napoli. Anche in questa estate quando c’è stato il concreto interesse del West Ham, il giocatore ha sempre rifiutato il trasferimento perché voleva vestire ancora la maglia azzurra. Quindi il Napoli e Zielinski potranno parlare di rinnovo in maniera serena e quando c’è la volontà comune è più semplice trovare un accordo.