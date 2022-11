ESPN – Napoli su tre gioielli del Fenerbahce

Il Napoli sta seguendo con attenzione Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler, tre giocatori di proprietà del Fenerbahce.

Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno intessuto rapporti importanti in Italia ed in Europa, che insieme ad uno scouting importante portano alla ribalta giocatori che ai più possono essere sconosciuti. Non ci dimentichiamo che Elmas fu preso proprio dal Fenerbahce quando nessuno o quasi lo conoscevano. In questa stagione il giocatore macedone ha fatto un po’ fatica, ma quando nelle ultime partite ha fatto faville giocando al posto dell’infortunato Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli: Guler, Crespo e Kadiouglu

I sondaggi del Napoli i giovani giocatori sparsi in giro per l’Europa sono tanti. Giuntoli guarda anche con Samardzic e Cragno, ma Espn fa sapere che il Napoli sta seguendo Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler.

Crespo è il meno giovane di tutti: 26 anni è un centrocampista centrale con grande struttura fisica che può dire la sua in mezzo al campo, così come piace a Luciano Spalletti. Kadioglu a 23 anni ed è un esterno molto versatile, in grado di fare la differenza con la sua velocità e tecnica. Ma il vero gioiello è Arda Guler, giocatore di 17 anni su cui si sono accesi i riflettori delle big europee. Guler può giocare da centrocampista e trequartista e di lui si parla benissimo, tanto che il suo valore è già di 10 milioni di euro. Gli stessi soldi che il Napoli ha investito per prendere Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi.