Raspadori: così il Napoli ha beffato la Juve, De Laurentiis protagonista

Giacomo Raspadori è stato acquistato dal Napoli durante il calciomercato estivo, ma piace anche alla Juventus.

Gazzetta dello Sport racconta un retroscena sull’acquisto di Raspadori, giocatore che il Napoli ha seguito fin dalle prima fasi di mercato, ma che ha chiuso solo dopo un lungo corteggiamento. Il Sassuolo ha fatto una enorme resistenza per Raspadori, convinto che anche la Juventus si inserisse nella trattativa. A fare la differenza è stata la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra, ma il Napoli si è mosso in maniera abile, sborsando ovviamente anche molti soldi per Raspadori, assicurandosi però un talento che è un punto fermo della Nazionale di Mancini.

Raspadori lo voleva la Juve, De Laurentiis lo ha portato al Napoli

Ecco il retroscena raccontato da Gazzetta dello Sport: “Il Sassuolo è “bottega cara”, ma De Laurentiis ha saputo essere credibile e tempestivo in agosto sull’affare di Giacomo Raspadori. Il Napoli quando si muove lo fa con convinzione, senza troppi sondaggi ma andando subito al cuore della trattativa. Così l’estate scorsa venne superata la concorrenza sull’attaccante della Juventus. Ora per Frattesi magari non si riproporrà lo stesso schema, ma l’amministratore delegato Giovanni Carnevali sa che, se gli azzurri si muoveranno non sarà per perdere tempo“.